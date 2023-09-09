Маск заявил, что ограничил использование Starlink для Киева, так как хотел помочь людям

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ограничил использование спутниковой связи Starlink для Киева, так как хотел помочь людям.

"Я хочу помочь людям, а не убивать их", – отметил Макс на своей странице в социальной сети X (в прошлом – Twitter).

Ранее Маск заявил, что пользовательское соглашение сервиса спутниковой связи Starlink запрещает применять ее для наступательных военных действий. Таким образом Киев, который хотел использовать ее для атак на Россию, пошел против запрета компании.

Ранее сообщалось, что Маск распорядился ограничить работу спутникового интернета Starlink рядом с Крымом и таким образом сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Информация об этом приводится в биографии бизнесмена, которую составил Уолтер Айзексон. Впоследствии владелец Starlink опроверг это сообщение, заявив, что на самом деле система не была активирована, но ее просили включить.

Ранее Илон Маск заявил, что лидер США Джо Байден разрушает легитимность демократической системы. Он согласился в этом утверждении с писателем Майклом Шелленбергером в социальной сети X.