Маск заявил, что Байден разрушает демократическую систему США

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что лидер США Джо Байден разрушает легитимность демократической системы. В соцсети Х (бывшая Twitter) он согласился с писателем Майклом Шелленбергером.

"Правда", – указал Маск.

Изначально говорилось, что министерство юстиции США не дает проводить судебное преследование сына президента Хантера Байдена, а сам Джо Байден хочет ареста Дональда Трампа.

До этого Илон Маск иронично высказался в отношении возраста лидера США Джо Байдена. Он пошутил под постом, к которому был прикреплен снимок 81-летнего политика-республиканца Митчема Макконнелла.

Ранее Маск заявил, что желает видеть следующим президентом США нормального человека. По его словам, будущий глава государства обязан обладать профессионализмом. Предприниматель отметил, что президент является фактически главным исполнительным директором страны.

С Байденом, в свою очередь, регулярно случаются конфузы. Так, например, после одного из своих выступлений американский лидер не смог самостоятельно покинуть сцену. Закончив речь, президент США попрощался с залом, после чего развернулся и попытался найти выход. В скором времени к нему подбежал помощник, который показал главе Белого дома, куда ему нужно идти.

Джо Байден снова насмешил весь мир