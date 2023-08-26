Байден назвал "красивым парнем" Трампа на его тюремном снимке

Фото: twitter.com/Donald J. Trump

Президент США Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа "красивым парнем" на тюремной фотографии. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

"Я видел [фото] по телевидению. Красивый парень. Замечательный парень", – сказал Байден.

Это заявление глава США сделал во время краткого разговора с журналистами в штате Невада, где он сейчас находится на отдыхе.

Ранее сообщалось, что Трамп стал первым в истории Америки главой государства с фотографией под арестом. Его тюремную фотографию сделали в штате Джорджия во время прохождения формальной процедуры ареста.

Сам политик отметил, что "не делал ничего плохого", поэтому фотографироваться в тюрьме ему было неприятно. Трамп прошел все процедуры в тюрьме примерно за 20 минут и был освобожден под залог в 200 тысяч долларов.

15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.



Бывший президент США Дональд Трамп побывал в тюрьме и вышел под залог