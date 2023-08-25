Трамп стал первым в истории США президентом с фотографией под арестом

Фото: twitter.com/Donald J. Trump

Экс-президент США Дональд Трамп стал первым в истории Америки главой государства с фотографией под арестом, так называемым магшотом. В прошлые разы политик сдавался властям в суде, где подобные снимки не делали. Как пишет РИА Новости, эту фотографию распространил офис шерифа округа Фултон.

Телеканалу Fox News политик рассказал, что почувствовал себя некомфортно, когда его попросили сделать магшот. Он отметил, что "не делал ничего плохого", поэтому фотографироваться в тюрьме ему было неприятно.

"Это единственный раз, когда я когда-либо делал тюремное фото. <...> Это неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого", – сказал Трамп.

По словам экс-президента США, судебный процесс в его отношении является прямым вмешательством в предвыборную кампанию, инициированным непосредственно действующим американским руководством вместе с "жуликоватым Джо Байденом". Она напомнил, что раньше в истории Штатов ничего подобного не было.

Накануне вечером Дональд Трамп прибыл в тюрьму штата Джорджия для прохождения формальной процедуры ареста. Политик пробыл под арестом около 20 минут, после чего его освободили под под залог в 200 тысяч долларов.

15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.



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