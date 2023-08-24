Трамп предположил, что Байден не "дотянет" до президентских выборов в США

Фото: 123RF/palinchak

Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что нынешний лидер страны Джо Байден "не дотянет" до выборов 2024 года, сообщает Life.ru.

В интервью телеведущему Такеру Карлсону он напомнил о возрасте Байдена. Трамп отметил, что президент старше его на несколько лет и плюс слаб абсолютно во всех отношениях.

"Когда он ходит, он не может поднять ноги от земли. На пляже он не может поднять шезлонг. На пляже он выглядит ужасно, не может ходить по песку, это не так сложно", – объяснил Трамп.

До этого Трамп назвал "тупостью" публичное выступление Байдена, который заявил, что в арсенале страны фиксируется нехватка боеприпасов. По словам экс-президента, единственное, что может быть хуже, чем раздать все боеприпасы – это публично признаться в этом.

Трамп пообещал начать расследование в отношении Байдена в случае переизбрания