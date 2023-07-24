Трамп раскритиковал Байдена за публичное признание нехватки боеприпасов у США

Фото: AP Photo/Charlie Neibergall

Экс-президент США Дональд Трамп назвал "тупостью" публичное выступление действующего лидера Штатов Джо Байдена, который заявил, что в арсенале страны фиксируется нехватка боеприпасов. Об этом сообщает "Радио 1".

"Мы все это отдали. Если ты все это раздал – это ужасно. Единственное, что может быть хуже этого, – рассказать об этом всему миру", – сказал Трамп.

Бывший американский лидер обратил внимание, что с публичными заявлениями Байдена могли ознакомиться недружественные США страны, в частности Китай. Здесь же он задался вопросом: "Как можно быть таким тупым, чтобы говорить такое?"

Помимо этого, отметил Трамп, после завершения его президентского срока в арсенале США было достаточно оружия. Сейчас, по его словам, страной управляет человек, который "не понимает, что делает".

Ранее Трамп назвал безумием даже мысли о приеме Украины в НАТО. Политик считает, что нынешняя администрация США во главе с Байденом втягивает страну в третью мировую войну. По его мнению, нынешняя администрация не компетентна и не должна рисковать развязыванием войны с Россией или Китаем.



Трамп назвал безумием мысли о приеме Украины в НАТО