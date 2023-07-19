Трамп рассказал, как бы он склонил РФ и Украину к урегулированию конфликта

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Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что мог бы склонить украинскую и российскую стороны к урегулированию конфликта мирным путем. О том, как именно он будет действовать, экс-президент США рассказал в эфире Fox News.

Трамп заявляет, что ладит с Владимиром Путиным. Американский политик уверен, что он смог бы уговорить РФ и Украину возобновить переговоры.

"Я бы сказал одному из них, что они получат кучу денег, а другому сказал бы, что они денег не получат", – рассказал Трамп.

Экс-президент США уже не первый раз говорит о том, что может оказать содействие в урегулировании ситуации. До этого Трамп заявлял, что в случае своего переизбрания он мог бы остановить конфликт на Украине за один день.

Он также отмечал, что поставки военной помощи Украине оставили американскую армию без боеприпасов. Трамп считает, что за щедростью действующего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена стоят коррупционные мотивы.



Трамп рассказал, как решит конфликт на Украине в случае избрания его президентом США