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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова политика.

Трамп предположил, что подобная щедрость действующего главы Белого дома Джо Байдена имеет под собой коррупционную природу. В частности, по словам экс-президента, Байден был в доле со своим сыном Хантером Байденом на Украине, который числился в руководстве украинской компании "Бурисма" и, предположительно, активно использовал родственные связи для развития бизнеса.

Дональд Трамп заявил, что во времена его президентства у армии США было большое количество боеприпасов. Он также в очередной раз сообщил, что не допустил бы конфликта на Украине, если бы занимал должность главы страны.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 2,1 миллиарда долларов. По информации Пентагона, в новый пакет включат дополнительные средства ПВО и боеприпасы.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя очередной пакет военной помощи Киеву, заявил, что власти США не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

США анонсировали поставки оружия Украине более чем на 2 млрд долларов