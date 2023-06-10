Большая часть оружия из нового пакета помощи США не поступит Киеву быстро – СМИ

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Большая часть вооружений из нового американского пакета военной помощи Украине не будет передана Киеву в ближайшее время. Об этом информирует издание Bloomberg.

По информации СМИ, значительная часть техники не отправится на Украину в ближайшие месяцы. Возможно, это может занять много лет, уточнили в статье.

Такой разброс во времени авторы материала объяснили тем, что это оружие следует законтрактовать и произвести, в отличие от вооружений, поставляемых со складов Минобороны США.

О том, что американская сторона выделит Киеву новый пакет военной помощи на 2,1 миллиарда долларов, стало известно в пятницу, 9 июня. В него включат дополнительные средства ПВО и боеприпасы.

Новость не оставили без внимания в российском диппредставительстве в Вашингтоне. По словам посла РФ Анатолия Антонова, американские власти не хотят искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, продолжая "накачивать" Киев новыми партиями смертоносных вооружений.

США не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта – посол РФ