Медведев заявил, что США ответственны за гибель миллионов людей

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Американские власти виноваты в смерти миллионов людей, которые погибли в ходе региональных конфликтов, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Такое мнение он высказал на своей официальной странице в Twitter.

По его словам, без участия Вашингтона не обошелся ни один конфликт последних десятилетий. Медведев отметил, что США прямо или косвенно влияли на происходящее.

"Результат этого – смерти миллионов людей. Их кровь на руках всех американских президентов, разных коррумпированных ублюдков и прочих слабоумных стариков из американской администрации и конгресса", – говорится в его публикации.

Также Медведев назвал наглостью критику, которую американские политики выражают в отношении России, спасающей своих людей в рамках спецоперации на Украине.

По его мнению, после того как США были виновниками множества конфликтов по всему миру, американский президент Джо Байден и "другие лицемеры" не должны критиковать РФ за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и своих исторических территорий.

"Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто закройте их!" – резюмировал он.

Ранее Медведев посоветовал странам – членам Североатлантического альянса поинтересоваться у своих граждан о том, хотят ли они конфликта с Россией. Он напомнил о словах бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, который говорил, что НАТО может отправить на территорию Украины свои войска.

Политик также отметил, что спецоперация на Украине превратилась в контртеррористическую борьбу, положить конец которой можно только посредством уничтожения "осиного гнезда" в Киеве.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина стала инструментом войны Запада против Российской Федерации. Он считает, что в настоящее время с Киевом бесперспективно заниматься решением сложившейся ситуации.



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