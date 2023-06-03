Украина стала инструментом войны Запада против РФ – Песков

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Украина стала инструментом войны Запада против Российской Федерации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Фрагмент интервью опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

"Сейчас Украина – это фактически инструмент конфликта. Конфликт действительно стал более широким, коллективный Запад ведет комбинированную войну против нашей страны", – этими словами представитель Кремля прокомментировал предложения о проведении мирного саммита по Украине в Париже.

Песков считает, что в настоящее время с Украиной бесперспективно заниматься решением сложившейся ситуации.

Также пресс-секретарь президента РФ считает, что Францию нельзя называть нейтральным государством по отношению к украинскому конфликту. Французское государство не может быть претендентом на роль модератора, как Бразилия, КНР или страны Африки.

"Франция уже этого не может делать, потому что Франция де-факто – активный участник этого конфликта, причем участник со стороны Украины", – сказал Песков.

Накануне Песков заявил, что российская сторона не видит каких-либо предпосылок для проведения переговоров с Украиной по мирному урегулированию конфликта.

До этого замглавы министерства иностранных дел России Михаил Галузин отмечал, что одним из условий достижения мира является отказ Киева от вступления в НАТО и Евросоюз, а также возвращение к нейтральному внеблоковому статусу.

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