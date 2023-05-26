Медведев заявил о невозможности переговоров с Украиной при Зеленском

Фото: kremlin.ru

Переговоры России и Украины невозможны, пока во второй сохраняется действующий режим во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе своего визита во Вьетнам.

"Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны", – цитирует его РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что переговоры неизбежны, однако Россия не поменяет свой взгляд на ситуацию, пока на Украине сохраняется нынешнее руководство. Он также отметил, что все существующие планы по урегулированию конфликта необходимо изучать.

Ранее зампред Совбеза перечислил три возможных сценария исчезновения Украины после поражения в СВО. Первый заключается в частичном разделе страны между Европой и Россией, второй – в ее полном разделе, а третий – в повороте в сторону России и присоединении к ней большей части украинской территории.