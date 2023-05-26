Конфликт на Украине может растянуться на десятилетия – Медведев

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Конфликт на Украине может растянуться на очень долгое время, возможно, на десятилетия, если не уничтожить нацистскую природу власти киевского режима. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам.

"Это новая реальность, новые условия жизни", – приводит слова Медведева ТАСС.

Зампред Совбеза РФ убежден в том, что при нынешнем режиме ситуация может развиваться по формуле "три года перемирия, два года конфликта – и все снова повторится".

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что исчезновение Украины будет зависеть от того, по какому пути пойдет процесс распада этого государства после поражения в спецоперации.

До этого политик заявил, что на Западе сейчас не с кем обсуждать гарантии безопасности. По словам политика, Запад оказался не готов к переговорам с Россией в сфере гарантий безопасности, а Москва потратила время впустую.