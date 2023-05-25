Медведев перечислил три сценария исчезновения Украины

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Исчезновение Украины будет зависеть от того, по какому пути пойдет процесс распада этого государства после поражения в СВО, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности с постепенной утратой остающихся элементов государственного суверенитета. Либо путь ее моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности", – указал Медведев, перечисляя три сценария исчезновения.

В первом сценарии Медведев описывает, как западные области Украины переходят под контроль ряда государств Евросоюза, а часть территорий отходят России. При этом сохраняется "ничейная" украинская земля, власти которой объявят о вступлении в НАТО. В таком случае вооруженный конфликт возобновится и может угрожать перетечь в мировую войну, выразил уверенность российский политик.

Что касается второго варианта распада, то он произойдет в случае полного раздела Украины странами Европы и Россией, киевский режим отправится в изгнание, считает зампред Совбеза. Кроме того, в этом случае, по его мнению, подписываются разумные гарантии безопасности, однако террористическая активность со стороны киевского режима сохраняется. Риск возобновления боевых действий остается умеренным, подчеркивает Медведев.

Последний план развития событий Медведева подразумевает выбор народа центральной Украины в пользу России. Тогда присоединение произойдет в соответствии с уставом ООН, однако западные области останутся за Европой. Как пишет политик, только тогда конфликт может завершится в долгосрочной перспективе.

По мнению Медведева, Россию могут устроить только второй и третий варианты.

Ранее Медведев заявил, что на Западе сейчас не с кем обсуждать гарантии безопасности. По словам политика, Запад оказался не готов к переговорам с Россией в сфере гарантий безопасности, а Москва потратила время впустую. Он также заявил, что попытки переговоров с западными странами во время его президентского срока оказались "даром потраченным временем".