Медведев заявил, что целью США в рамках конфликта на Украине является разрушение РФ

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Конечной целью Соединенных Штатов в рамках конфликта на Украине является разрушение России, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова приводит RT.

"Как минимум ограничение, сдерживание РФ. Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель – разрушение России как страны", – высказался он.

Однако Медведев выразил уверенность в том, что у Штатов не получится добиться желаемых результатов.

Ранее в американских СМИ сообщили о планах США и их союзников предоставить Украине истребители F-16. Впоследствии в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет прорабатываться, какие страны поставят самолеты Киеву.

При этом в Вашингтоне заверили, что отслеживают реакцию России при поставках вооружений Киеву и нацелены не допустить эскалации вокруг Украины до третьей мировой войны.

