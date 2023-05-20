США в ближайшее время обсудят с союзниками, какие страны поставят самолеты ВСУ – Белый дом

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США в ближайшие месяцы обсудят с союзниками, какие страны поставят военные самолеты Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"По мере того, как в ближайшие месяцы будет вестись подготовка (украинских пилотов. – прим. ред.), мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кем они будут поставлены и в каком количестве", – приводит его слова ТАСС.

Салливан также сообщил, что президент США Джо Байден поддерживает усилия союзников по подготовке украинских пилотов к применению в конфликте F-16 и других истребителей.

По словам помощника президента США, все военные средства, которые Вашингтон предоставляет Киеву, поставляются с учетом основного требования, согласно которому Соединенные Штаты не будут поддерживать удары по российской территории. Салливан заявляет, что США отслеживают реакцию России при поставках вооружений Киеву и нацелены не допустить эскалации вокруг Украины до третьей мировой войны.

Ранее источник NBC сообщил, что США планируют предоставить Киеву истребители F-16, при этом их могут направить не напрямую от Вашингтона. Он утверждал, что к решению относительно поставок и их количества Вашингтон и союзники придут в течение нескольких месяцев.