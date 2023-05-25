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Соединенные Штаты не оставили России никакого другого выбора в украинском вопросе. Таким мнением поделился экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

По его словам, у Вашингтона есть привычка не брать во внимание ничьи интересы во время реализации своей внешней политики. Более того, добавил Макгрегор, американские власти зачастую не до конца понимают свои собственные истинные интересы.

Экс-советник Пентагона отметил, что в США никто не был особенно заинтересован в войне с кем-либо или в финансировании военных действий против России. Тем не менее Вашингтон не оставил российскому президенту Владимиру Путину и его правительству особого выбора в данном вопросе.

Макгрегор подчеркнул, что власти США могли бы избежать подобной ситуации и заставить Киев прекратить дискриминацию русскоязычного населения.

Он также напомнил о том, что, когда российский лидер подписал Минские соглашения, его заверили в том, что Запад будет оказывать давление на Украину для выполнения своих обязательств по этим договоренностям. Однако в конечном итоге все рухнуло, заключил Макгрегор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что говорить о мирном урегулировании украинского конфликта пока преждевременно, так как предпосылок для этого нет.

Он также подчеркнул, что о каких-либо переговорах с представителями киевской власти не может идти и речи, поскольку подобного рода переговоры с РФ запрещены на Украине.

До этого Дуглас Макгрегор рассказал о планах Соединенных Штатах начать интервенцию на Украину после поражения киевского режима.