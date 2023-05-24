Песков заявил, что предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

Говорить о мирном урегулировании украинского конфликта пока преждевременно, так как предпосылок для этого нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о том, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта ближе России.

Песков добавил, что спецоперация на Украине продолжается. Он также подчеркнул, что о каких-либо переговорах с представителями киевской власти не может идти и речи, поскольку подобного рода переговоры с РФ запрещены на Украине.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что степень вовлеченности НАТО в украинский конфликт не отразится на положительном для российской стороны исходе спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что не сомневается в победе России в этом конфликте.

До этого СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона сообщали, что Вашингтон не ожидает проведения переговоров между Россией и Украиной в текущем году.

Такой вывод сделан американским ведомством на основе данных о силах сторон, в том числе об объеме вооружений и количестве военнослужащих.