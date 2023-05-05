Орбан заявил, что в конфликте на Украине не может быть победителей

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В конфликте на Украине не может быть победителей, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также заявил, что Россию не получится победить, поскольку она является ядерной державой.

"С самого начала позиция Венгрии заключалась в том, что в этой войне едва ли будут победители. Будут проигравшие, но не победители", – высказался он в эфире радио Kossuth.

По словам венгерского политика, Запад должен решить, насколько далеко он готов зайти, предоставляя военную помощь Киеву. Он обратил внимание, что российская армия имеет численное превосходство. Кроме того, он напомнил, что РФ является ядерной державой. По мнению Орбана, одержать победу над тем, кто имеет ядерное оружие, не представляется возможным.

Что касается контрнаступления ВСУ, премьер-министр Венгрии назвал его последним шансом Украины добиться успеха в вооруженном конфликте. Если наступательные действия пройдут успешно, можно будет объективно оценить, каково соотношение сил. Орбан считает, что ситуация должна проясниться, чтобы появилось больше вариантов мирного урегулирования.

Ранее директор национальной разведки США Эрвил Хайнс сообщил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины находятся на завершающей стадии определения приоритетов, времени и масштаба планируемого контрнаступления.

В свою очередь, американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии зеленых Аджаму Барака считает, что конфликт на Украине подходит к концу, несмотря на попытку Киева организовать контрнаступление. По его словам, СМИ в США вводят в заблуждение американцев тем, как они освещают украинский конфликт.



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