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Конфликт на Украине подходит к концу, несмотря на попытку Киева организовать контрнаступление. Такое мнение выразил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии зеленых Аджаму Барака в своем Twitter.

По его словам, СМИ в США вводят в заблуждение американцев тем, как они освещают украинский конфликт. Барака считает, что подобное "выглядит аморально".

"Война на Украине почти подошла к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом. Все это знают, кроме американцев", – написал он.

Правозащитник уже неоднократно критиковал политику США и Евросоюза в отношении Украины. Он называл Украину пушечным мясом, которое необходимо для реализации геополитических амбиций Вашингтона.

Ранее Барака назвал Германию второй после России целью США. По его мнению, ослабление ФРГ является второй главной задачей США в конфликте на Украине.



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