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Ослабление ФРГ является второй главной задачей США в конфликте на Украине. Об этом рассказал американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии зеленых Аджаму Барака в своем Twitter.

Барака прокомментировал расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на газопроводах "Северные потоки".

"Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью", – написал он.

Херш до этого выдвинул версию о том, что военные США установили взрывчатку под "Северными потоками" в ходе учений НАТО. Согласно мнению журналиста, спустя три месяца после установки взрывчатка была дистанционно активирована норвежцами.

Согласно данным портала Flightradar24, самолет-разведчик P-8A Poseidon США 26 сентября 2022 года следил за последствиями утечки на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море. Маршрут самолета был составлен с учетом дозаправки над Польшей и совпал со временем происшествия.

В Пентагоне заявили о непричастности Вашингтона к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Американские власти заявили, что США не имеют отношения к данному инциденту.

Эксперты указали на косвенные доказательства причастности США к взрывам "Северных потоков"

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