Песков прокомментировал статью о причастности США к подрыву "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

В Кремле удивлены, что статья американского журналиста Сеймура Херша о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" не получила широкого распространения на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал публикацию серьезной, но признал, что некоторые моменты оттуда можно оспаривать, а другие нуждаются в доказательствах. Он пояснил, что материалы СМИ нельзя принимать за первоисточник, однако в этой статье есть глубокий анализ и стройное изложение.

Песков назвал несправедливыми попытки обойти эту статью вниманием. По его словам, особенно это касается Германии, которая в результате подрыва потеряла важный энергообъект.

"Вы знаете, что и с нашей стороны были заявления о данных, которые указывают на причастность англосаксов к организации этого акта саботажа. В этом плане вы видите определенные пересечения. <...> Конечно же, анализируя любые выступления в Соединенных Штатах, и в Вашингтоне очень важно все-таки представителям СМИ – не только российским, но и зарубежным – обращать внимание на <...> публикацию господина Херша", – приводит слова Пескова "Интерфакс".

По его словам, расследование Херша – важный материал, который должен спровоцировать ускорение расследования происшествия. Москва же, добавил Песков, наоборот, видит попытки "молчаливого сворачивания" этого расследования.

Пресс-секретарь российского президента указал, что мир должен узнать правду о виновном в саботаже на "Северных потоках". Он пояснил, что если кто-то совершил такой акт один раз, то сможет сделать это еще раз в любой точке мира.

"В мире не так много стран, которые могут совершить такие акты саботажа", – сказал Песков.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей публикации написал, что водолазы США установили взрывчатку под газопроводами летом 2022 года в ходе учений НАТО. По его словам, в сентябре устройство дистанционно активировали норвежцы.

Соответствующие обвинения руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон назвала ложью и полной фикцией. Официальный представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн также указал на непричастность Вашингтона к теракту.



МИД РФ прокомментировал расследование о причастности США к взрывам на "Северных потоках"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!