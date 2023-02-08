В ООН не смогли подтвердить причастность США к подрыву "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

ООН не может проверить подлинность информации в опубликованном американским журналистом Сеймуром Хершем расследовании об ответственности Соединенных Штатов за подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

"Во-первых, у меня нет возможности проверить это сообщение. Американским журналистам определять достоверность этих заявлений. Сверх этого у меня нет комментариев", – цитирует его ТАСС.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что в подрыве газопроводов замешаны Соединенные Штаты. По его словам, американские водолазы установили взрывчатку под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца ее активировали норвежцы.

В свою очередь, в Пентагоне настаивают на непричастности Вашингтона к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Три утечки были обнаружены на "Северный потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.



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