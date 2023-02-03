Шольц вынужден оправдываться, скрывая данные о диверсиях на "Северных потоках" – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вынужден оправдываться, скрывая информацию о диверсиях на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой был опубликован на сайте министерства.

Ранее Шольц заявил, что власти Германии не будут делиться с общественностью доступной им информацией о диверсиях до тех пор, пока у Берлина не появятся стопроцентные доказательства чьей-либо причастности к терактам.

Захарова отметила, что позиция ФРГ в расследовании диверсий является двойственной. С одной стороны, официально Германия решительно заинтересована в выявлении организаторов терактов. С другой стороны, реальные действия ФРГ противоречат подобному настрою.

Так, Мария Захарова напомнила, что с момента подрыва газопроводов Германия в течение двух недель тянула с началом официального расследования.

Кроме того, согласно размещенному в открытом доступе письму руководства Федерального министерства экономики и защиты климата ФРГ, Берлин уже не позднее 7 октября имел некую информацию о диверсиях, полученную от третьей стороны, обнародование которой могло бы нанести ущерб госинтересам Германии.

"Что это за сведения, способные навредить Берлину, являющемуся, по сути, пострадавшей стороной наряду с Россией?" – отметила Зарахова.

Также, по ее словам, германская сторона по-прежнему не ответила на письмо Михаила Мишустина и запрос Генпрокуратуры РФ касательно расследования диверсий. По мнению Захаровой, складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать, а последние заявления Шольца по поводу расследования терактов похожи больше на оправдания.

"Вся эта история – еще одно проявление лицемерия Запада. Когда нужно обвинить Россию, делается это молниеносно, без всяких расследований, бездоказательно и в известном ключе "хайли лайкли". Когда есть прямые или косвенные свидетельства неприглядных действий союзников, а "российский след" никак не придумать, западные столицы становятся в позу стойких поборников законности, принципа презумпции невиновности, лишь бы скрыть шокирующую правду", – заключила Мария Захарова.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую из них выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Владимир Путин назвал аварии на "Северных потоках" актом международного терроризма, целью которого было подорвать энергобезопасность всего континента, а также блокировать источники дешевой энергии.

Ранее Захарова опровергла слова Борреля о том, что Россия не нацелена на переговоры по Украине. Она отметила, что именно украинская сторона прервала переговорный процесс "по приказу извне".

Германия назовет виновников в диверсии на "Северных потоках" при наличии доказательств

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