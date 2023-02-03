Правительство Германии приняло к сведению слова Путина о танках

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Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что слова Владимира Путина о поставках западных танков Украине были приняты к сведению.

Он сделал акцент на том, что западные страны, предоставляя оружие Киеву, помогают украинской стороне защищаться.

"Правительство, разумеется, приняло к сведению слова российского президента", – цитирует его ТАСС.

Хебештрайт добавил, что слова российского лидера не повлияют на готовность немецкого канцлера Олафа Шольца продолжать переговоры с Путиным. Он сообщил, что канцлер намерен созвониться с президентом РФ в ближайшее время.

По словам представителя кабмина, для Германии важно сохранить контакты с Россией.

Ранее Путин заявил, что РФ при ответе на угрозы бронетехникой не обойдется и это должен понимать каждый. Президент в ходе выступления отметил, что России вновь угрожают немецкими танками Leopard, а также ведут боевые действия руками бандеровцев.

В конце января президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что страна передаст Украине 31 танк Abrams. Глава государства уточнил, что на поставки потребуется время, но вскоре уже начнется подготовка украинских военных.

Позднее Германия заявила, что передаст украинской стороне танки Leopard. Также страна предоставит другим государствам разрешение на их реэкспорт. Сначала Киеву передадут роту в составе 14 танков Leopard 2A6.

Эрдоган заявил, что поставка танков Украине не поможет разрешить конфликт

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