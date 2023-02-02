Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''

На концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы, Владимир Путин заявил, что Россия при ответе на угрозы бронетехникой не обойдется, и это должен понимать каждый. Об этом сообщает ТАСС.

"Те, кто втягивает Германию в новую войну и рассчитывает одержать победу на поле боя, не понимают, что современная война с Россией будет другой", – сказал глава государства.

Также президент в ходе своего выступления отметил, что России вновь угрожают немецкими танками Leopard, а также ведут боевые действия руками бандеровцев.

Ранее Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде, возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской славы и почтил минутой молчания память советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы. Торжественные мероприятия посвящены 80-летию победы в битве.



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