Конец планам нацистов в 1945 году положил преимущественно народ СССР – Путин

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Варварские планы нацистов в 1945 году пресек именно народ СССР. Об этом говорится в телеграмме Владимира Путина организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, размещенной на официальном сайте Кремля.

По его словам, тогда советские люди отстояли свободу и независимость страны, а также спасли от уничтожения и порабощения еврейский и другие народы.

"Мы должны четко понимать, что любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу фактически означают оправдание преступлений нацизма, открывают путь для возрождения его смертоносной идеологии", – сказал российский лидер.

Путин объяснил, что украинские неонацисты, подобно немецким, проводят этнические чистки, а также совершают преступления против мирного населения. Все это, уверен российский лидер, стало результатом забвения исторических событий.

Именно с последствиями утраты памяти о событиях Великой Отечественной войны в настоящее время ведут борьбу российские солдаты на Украине, сообщил президент.

До этого Путин сообщил, что большая часть убитых немецкими нацистами евреев были гражданами Советского Союза. Поэтому сейчас Россия осуществляет действия, направленные на исключение повторения подобных событий. Президент подчеркнул готовность РФ продолжить работу по выявлению преступлений против еврейского общества.



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