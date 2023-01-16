В Кремле заявили об отсутствии недостатка информации о семье Путина в блокаду Ленинграда

Фото: kremlin.ru

Информация о семье Владимира Путина в период блокады Ленинграда предоставлена в достаточном количестве, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что не располагает данными о том, получал ли российский лидер юбилейные награды в связи со снятием блокады.

"Сам президент в интервью неоднократно и весьма подробно об этом рассказывал: и о маме, и о папе", – цитирует Пескова "Газета.ру".

До этого стало известно, что Путин в январе отправится в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Там он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, российский лидер заявил, что судебные органы должны дать оценку каждому факту геноцида и других преступлений нацистов в период ВОВ. Президент отметил значение деятельности областных и районных судов по признанию фактов геноцида в период войны.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!