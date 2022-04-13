Генпрокуратуры РФ и Белоруссии изучат факты геноцида в годы ВОВ

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Генпрокуратуры России и Белоруссии создали рабочую группу для расследования фактов геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Отмечается, что рабочая группа также создана для оперативного обмена информацией и имеющимся опытом, а также для недопустимости реабилитации идей нацизма в современном мире.

Ранее Совет Федерации РФ поддержал закон о штрафах за отождествление СССР с нацистской Германией или отрицание решающей роли советского народа в ее разгроме. Соответствующий закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях.

За нарушение запрета в публичном выступлении, произведении, СМИ или в интернете грозит штраф 1 000–2 000 рублей или административный арест до 15 суток для граждан, 2 000–4 000 рублей – для должностных лиц, 10 000–50 000 рублей – для юридических лиц.

