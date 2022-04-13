Совфед поддержал закон о штрафах за отождествление СССР с нацистской Германией

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации поддержал закон о штрафах за отождествление СССР с нацистской Германией или отрицание решающей роли советского народа в ее разгроме. Соответствующий закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях.

За нарушение запрета в публичном выступлении, произведении, СМИ или в интернете грозит штраф 1 000–2 000 рублей или административный арест до 15 суток для граждан, 2 000–4 000 рублей – для должностных лиц, 10 000–50 000 рублей – для юридических лиц.

Повторное нарушение будет наказываться штрафом в 1 000–5 000 рублей – для граждан или арестом до 15 суток, 5 000–20 000 рублей – для должностных лиц, 50 000–100 000 рублей – для юридических лиц. Компаниям также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее советник-посланник посольства России в США Александр Ким заявил, что именно киевский режим практикует нацистские методы против русскоязычного населения Украины. Он подчеркнул, что Россия не начинает войну, а заканчивает. По его словам, РФ делает все возможное для достижения переговорных решений по скорейшему восстановлению мира в Донбассе и возвращению всех народов Украины к нормальной жизни.

Ситуация на Украине обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

