В посольстве РФ в США заявили, что сравнения России с гитлеровской Германией недопустимы

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Именно киевский режим практикует нацистские методы против русскоязычного населения Украины. Об этом заявил советник-посланник посольства России в США Александр Ким на специальном заседании постсовета Организации американских государств (ОАГ) по Украине.
"С тем, чтобы Украина больше не представляла угрозу России, необходимо провести ее денацификацию и демилитаризацию. Это является целью нашей военной операции. Мы сразу сказали, что не будем наносить удары по гражданским объектам. Поняв это, украинские националисты и радикалы, осознающие, что им рано или поздно придется ответить за свои злодеяния, стали использовать мирных граждан в качестве "живого щита", размещать в жилых кварталах тяжелое вооружение, не давать населению выходить из городов по гуманитарным коридорам. Именно это и спровоцировало гуманитарный кризис на Украине", – сказал Ким.
Он подчеркнул, что Россия не начинает войну, а заканчивает. По его словам, РФ делает все возможное для достижения переговорных решений по скорейшему восстановлению мира в Донбассе и возвращению всех народов Украины к нормальной жизни.
Советник добавил, что принятие резолюции осложнит урегулирование ситуации Украине, подтолкнет украинских представителей к сохранению контрпродуктивной позиции на переговорах с Россией.
Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине.
В резолюции, принятой ГА, отмечается, что боевые действия РФ против Украины должны быть закончены в срочном порядке. По словам авторов, военное наступление России на территории Украины и его последствия достигают масштабов, которых не было в европейских странах очень давно.
В документе также изложен призыв соблюдать принятую 2 марта резолюцию ГА ООН. Согласно принятой резолюции, подчеркивается, что блокада украинских городов, в том числе Мариуполя, еще более осложняет гуманитарную обстановку. Авторы документа выразили требование о прекращении блокады городов.
До этого Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Как уточняется, за проголосовали Россия и Китай, воздержались 13 остальных членов Совета безопасности, в том числе Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны РФ сообщило об эвакуации 68 тысяч человек из Мариуполя за сутки
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