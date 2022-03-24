Совет безопасности ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине

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Совет безопасности Организации Объединенных Наций не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, "за" проголосовали Россия и Китай, воздержались 13 остальных членов Совета Безопасности, в том числе Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россию невозможно лишить членства в Совете безопасности ООН. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идею о лишении России членства в ООН маргинальной. По ее словам, этот сценарий нельзя осуществить.

До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик оценил заявление украинского постпреда при организации Сергея Кислицы, который выразил сомнение в праве России быть членом Совета безопасности. Он заявил, что всем отчетливо видно, кто сейчас является членами Совбеза.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

