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политика

11 февраля, 01:01

В ООН не поддержали сомнения Украины по поводу членства России в Совбезе

политика

Фото: depositphotos/ognjen1234

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик оценил заявление украинского постпреда при организации Сергея Кислицы, который выразил сомнение в праве России быть членом Совета безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Кислица сообщил, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совбезе ООН. Он указал, что после распада СССР РФ не прошла процедуру вступления в организацию.

В ответ Дюжаррик заявил, что всем отчетливо видно, кто сейчас является членами Совбеза.

"Это факт", – подчеркнул представитель генсека.

При этом политик отметил, что данный вопрос находится в ведении стран – членов ООН.

"Но мы не собираемся в них вмешиваться", – заключил Дюжаррик.

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что власти Украины способны осуществить провокации против россиян в Крыму.

Дипломат допустил, что провокации могут произойти и в других граничащих с Украиной ‎субъектах РФ. Он обратил внимание на то, что подобные призывы часто звучат в украинских СМИ. Кроме того, инициативы исходят и от политиков этой страны.

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