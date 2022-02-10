Постпред РФ при ООН допустил провокации со стороны Украины против россиян в Крыму

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
Власти Украины способны осуществить провокации против россиян в Крыму. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов, пишет РИА Новости.
Дипломат допустил, что провокации могут произойти и в других граничащих с Украиной субъектах РФ.
"Не исключено, что горячие головы в Киеве могут решиться на другие отчаянные силовые действия", – отметил Гатилов.
Он обратил внимание, что подобные призывы часто звучат в украинских СМИ. Кроме того, инициативы исходят и от политиков этой страны.
"Мы не можем игнорировать подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том числе к самому негативному развитию событий", – предупредил Гатилов.
Дипломат добавил, что провокации со стороны Киева продолжались на протяжении всей антитеррористической операции на юго-востоке страны.
"Тогда, восемь лет назад, это привело к полномасштабным военным действиям, а по сути к гражданской войне, которую вела против собственных граждан группа безответственных и авантюрно настроенных политиков, узурпировавшая власть в Киеве", – заключил спикер.
Ранее Гатилов подчеркнул, что Россия не имеет планов вторгаться на территорию Украины. По его словам, подобные действия лишены здравого смысла.
Запад ведет информационную войну против России – посол РФ в США
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: