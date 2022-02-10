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политика

07:40

Постпред РФ при ООН допустил провокации со стороны Украины против россиян в Крыму

политика

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Власти Украины способны осуществить провокации против россиян в Крыму. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов, пишет РИА Новости.

Дипломат допустил, что провокации могут произойти и в других граничащих с Украиной ‎субъектах РФ.

"Не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия", – отметил Гатилов.

Он обратил внимание, что подобные призывы часто звучат в украинских СМИ. Кроме того, инициативы исходят и от политиков этой страны.

"Мы не можем игнорировать ‎подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том ‎числе к самому негативному развитию событий", – предупредил Гатилов.

Дипломат добавил, что провокации со стороны Киева продолжались на протяжении всей антитеррористической операции на юго-востоке страны.

"Тогда, восемь ‎лет назад, это привело к полномасштабным военным действиям, а по ‎сути к гражданской войне, которую вела против собственных граждан ‎группа безответственных и авантюрно настроенных политиков, ‎узурпировавшая власть в Киеве", – заключил спикер.

Ранее Гатилов подчеркнул, что Россия не имеет планов ‎вторгаться на территорию Украины. По его словам, подобные действия лишены здравого смысла.

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