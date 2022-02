На Украине усомнились в возможности полномасштабной войны с РФ

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY KOZLOV

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк оценил вероятность полномасштабной войны с Россией. Об этом сообщает газета Guardian.

По его словам, полномасштабное нападение маловероятно из-за отсутствия достаточного количества российских военных у границ с Украиной.

Загороднюк выразил мнение, что Россия в любой момент может захватить какой-нибудь украинский город, однако до сих пор не направила к границе 200 тысяч военных, которые нужны, чтобы это осуществить.

Ранее агентство Reuters и газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что в настоящий момент Россия якобы держит на границе 70% боевой мощи для полномасштабного вторжения на Украину, а совокупное число жертв в случае конфликта может составить 85 тысяч человек.

5 февраля агентство Bloomberg выпустило на своем сайте новость с заголовком о вторжении России на Украину, а затем признало ошибку и удалило ее.