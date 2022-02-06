В России отреагировали на провокационные сообщения зарубежных СМИ

Западные СМИ подсчитывают число жертв выдуманной войны. New York Times и Рейтер пишут, что в случае вторжения России на Украине погибнет от 5 до 25-ти тысяч человек, наши потери составят от 3 до 10 тысяч. Ссылаются авторы статей, как обычно, на анонимные источники.

The Washington Post предрекает падение Киева за пару дней. При этом поток беженцев составит 5 миллионов человек, большинство из них хлынет в Польшу. Издания пугают, что Россия якобы стянула к границам уже около 70% сил и средств из необходимых для крупномасштабного вторжения.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.