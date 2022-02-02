Захарова высмеяла главу МИД Великобритании за незнание географии

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла главу МИД Великобритании Лиз Трасс за незнание географии после ее высказываний о мерах поддержки союзников в Европе и поставках вооружения Украине.
"У НАТО на Балтике (миссис Трасс, на всякий случай: Британия – в НАТО, а Балтика – это не только пивоваренная компания), кроме трех прибалтийских членов, расположены еще Польша, Германия и Дания. <...> Если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Стороны планировали обсудить ситуацию вокруг Украины.
Зеленский заявил, что в ходе встречи с Джонсоном обсудил шаги по сдерживанию России. Он также дал высокую оценку профилактике конфликтов и поддержал решение правительства Великобритании по новым санкциям в отношении РФ за агрессию против Украины.
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