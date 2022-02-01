Зеленский заявил, что обсудил с Джонсоном меры сдерживания России

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил шаги по сдерживанию России. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию Российской Федерации. Здесь мое мнение известно: слово "сдерживание" доказывает ее логичность", – заявил глава государства.

Зеленский дал высокую оценку профилактике конфликтов, а также поддержал решение правительства Великобритании по новым санкциям в отношении РФ за агрессию против Украины.

Борис Джонсон прибыл в Киев на переговоры с Зеленским во вторник, 1 февраля. Стороны планировали обсудить ситуацию вокруг Украины.

До вылета стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, входившая в состав делегации, сдала положительный тест на коронавирус. Джонсон тем не менее не стал откладывать визит.