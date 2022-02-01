Джонсон прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Джонсона должна была сопровождать глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Однако накануне она получила положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Несмотря на это, британский премьер-министр не стал откладывать визит на Украину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор Владимира Путина с Борисом Джонсоном не планируется 1 февраля. При этом он не исключил, что сроки переговоров могут быть согласованы в ближайшее время.

До этого стало известно, что темой планируемого диалога Бориса Джонсона и Владимира Путина может стать вопрос деэскалации напряженности на российско-украинской границе.

