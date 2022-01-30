Великобритания введет новые санкции против России на следующей неделе

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Лондон на следующей неделе представит меры по улучшению санкционного законодательства в отношении России, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Она уточнила, что санкции будут введены против лиц, напрямую вовлеченных в деятельность по дестабилизации ситуации на Украине.

"Мы собираемся расширить перечень (лиц. – Прим. ред.), чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции. У олигархов (Владимира. – Прим. ред.) Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться", – сказала Трасс телеканалу Sky News.

Ранее издание Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники, сообщало, что Евросоюз и Великобритания занимаются подготовкой санкций, которые возможно будет задействовать против новых газовых проектов России.

До этого официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США намерены исключить возможность запуска газопровода "Северный поток – 2" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.

При этом он признал, что американцы использует газопровод в качестве рычага давления на Россию.

