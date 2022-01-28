ЕС и Великобритания готовят санкции против новых газовых проектов России – СМИ

Фото: depositphotos/paulgrecaud
Евросоюз и Великобритания занимаются подготовкой санкций, которые возможно будет задействовать против новых газовых проектов России. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.
Как утверждается в материале, санкции планируется задействовать в случае эскалации вокруг Украины. При этом разработку новых ограничений поддерживают власти США.
По данным источников, целью разрабатываемых мер является жесткое ограничение финансовых и технологических вливаний, имеющих связь с российскими инициативами.
В статье указано, что подобный удар по обширной российской углеводородной промышленности способен коснуться компаний из Европы. В частности, речь идет о BP, Total и Shell.
Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила о российском газопроводе "Северный поток – 2". Она также выразила мнение, что трубопровод еще не готов к вводу в эксплуатацию.
До этого официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США намерены исключить возможность запуска газопровода "Северный поток – 2" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.
Представитель Госдепа при этом признал, что администрация США использует газопровод в качестве рычага давления на Россию.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: