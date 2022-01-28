ЕС и Великобритания готовят санкции против новых газовых проектов России – СМИ

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Евросоюз и Великобритания занимаются подготовкой санкций, которые возможно будет задействовать против новых газовых проектов России. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.

Как утверждается в материале, санкции планируется задействовать в случае эскалации вокруг Украины. При этом разработку новых ограничений поддерживают власти США.

По данным источников, целью разрабатываемых мер является жесткое ограничение финансовых и технологических вливаний, имеющих связь с российскими инициативами.

В статье указано, что подобный удар по обширной российской углеводородной промышленности способен коснуться компаний из Европы. В частности, речь идет о BP, Total и Shell.

Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила о российском газопроводе "Северный поток – 2". Она также выразила мнение, что трубопровод еще не готов к вводу в эксплуатацию.

До этого официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США намерены исключить возможность запуска газопровода "Северный поток – 2" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.

Представитель Госдепа при этом признал, что администрация США использует газопровод в качестве рычага давления на Россию.

