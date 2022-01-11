В США сообщили, что работают с Европой с целью задержать запуск "Северного потока – 2"

Фото: Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Соединенные Штаты работают с Европой, в частности, с Германией, для того, чтобы задержать запуск газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
"Что мы делаем сейчас, так это работаем с германской стороной, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода", – цитирует ее ТАСС.
Нуланд отметила, что в ФРГ предприняли значимые шаги по замедлению этого процесса. Она также подчеркнула, что руководствам двух стран удалось подтвердить договоренности о приостановке эксплуатации газопровода в случае гипотетической агрессии России против Украины.
В середине ноября прошлого года стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" может быть перенесен на март 2022 года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG.
Позже глава МИД ФРГ Анналена Бербок объяснила, что приостановка сертификации якобы обусловлена прежде всего несоответствием "Северного потока – 2" требованиям Евросоюза.
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