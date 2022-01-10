Глава МИД Германии заявила, что "Северный поток – 2" пока не отвечает требованиям ЕС

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Фото: depositphotos/EvgeniyShkolenko
Причиной остановки процесса сертификации "Северного потока – 2" является то, что газопровод пока не соответствует требованиям Евросоюза, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на "Северный поток – 2", но на данный момент этого нет", – сказала она в интервью итальянской газете La Stampa, цитату из которого приводит ТАСС.
В то же время Бербок заявила, что вопрос о запуске проекта носит геополитический характер. Министр иностранных дела Германии подтвердила, что новое правительство разделяет подход, который закреплен в совместной с Соединенными Штатами декларации. В частности, готово принять в отношении Москвы жесткие меры, если она будет использовать энергетику в качестве оружия или проявлять агрессию на Украине.
Она добавила, что политическая ответственность немецких властей заключается в том, чтобы обеспечить всем в Европе электричество и отопление, поэтому, считает Бербок, нужно укреплять энергетическую независимость региона.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что политика Бербок в отношении "Северного потока – 2" угрожает энергетической безопасности ФРГ, поскольку в условиях резкого роста цен на газ Берлин нуждается в надежных поставках голубого топлива.
По его мнению, позиция министра иностранных дел Германии по газопроводу является наивной. Скептическое отношение Бербок к "Северному потоку – 2" он назвал ошибкой.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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