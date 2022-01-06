В Баварии заявили, что политика главы МИД ФРГ по "Северному потоку – 2" угрожает стране

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Политика главы немецкого МИД Анналены Бербок по "Северному потоку – 2" угрожает энергетической безопасности ФРГ, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

"Зеленая" угроза неиспользования "Северного потока – 2" наносит ущерб в первую очередь Германии, поскольку в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива", – приводит слова Зедера телеканал N-tv.

По его мнению, позиция министра иностранных дел Германии по газопроводу является наивной. Скептическое отношение Бербок к "Северному потоку – 2" он назвал ошибкой.

Ранее политический обозреватель немецкого телеканала Das Erste Коринна Эмундс заявила, что сформировавшая новое правительство Германии "светофорная" коалиция находится на грани раскола из-за политики в отношении "Северного потока – 2".

Она указала, что ставшая министром иностранных дел Бербок, которая ранее критиковала газопровод, оказалась в сложной ситуации. В частности, в вопросе достигших низшей точки из-за Киева отношений между Москвой и Берлином. В то же время новый канцлер Олаф Шольц и остальные члены немецкого кабмина ведут себя сдержанно.

В своей статье Эмундс приводит мнение эксперта по России из Фонда науки и политики Яниса Клюге. Он полагает, что неопределенность с газопроводом создает клин, который может перерасти в напряженность и стать для коалиции испытанием на прочность.