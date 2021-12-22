Глава МИД Германии заявила о консенсусе с канцлером по "Северному потоку – 2"

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Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что она и канцлер ФРГ Олаф Шольц достигли консенсуса по вопросу запуска газопровода "Северный поток – 2".

"Есть у нас общая позиция. Хотя не секрет, что в прошлом мы занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявляем, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства", – сказала она в интервью Die Zeit.

Глава внешнеполитического ведомства Германии добавила, что при рассмотрении вопроса о российской газовой магистрали важную роль будет играть энергетическая безопасность.

Ранее Бербок заявила, что "Северный поток – 2" пока не соответствует нормам Евросоюза, поэтому не может быть одобрен в текущем состоянии. Однако она не уточнила, каким именно критериям не соответствует газопровод.

До этого политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в своей статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что глава немецкого МИД оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку – 2".

Он отметил, что в качестве сопредседателя партии "Союз-90/Зеленые" политик всегда выступала против строительства газопровода, затем, как переговорщику по коалиции ей пришлось согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершилось.

Однако сейчас, пишет Лейтойзер, будучи на посту главы МИД Германии, Бербок постоянно напоминают о ее предыдущей позиции.