Вице-канцлер Германии назвал "Северный поток – 2" геополитической ошибкой

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa
Решение о строительстве газопровода "Северный поток – 2" было геополитической ошибкой, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
По его словам, все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против.
"Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, может ли он быть запущен, открыт. Этот вопрос должен быть решен на основании европейского и национального права", – сказал он.
Хабек отметил, что немецкий регулятор примет решение на основании закона, но другой вопрос заключается в том, что случится, если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины и произойдет эскалация.
На основании каких данных министр делает выводы о ситуации вокруг Украины, он не уточнил.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом в начале октября. На второй нитке газопровода продолжались на тот момент пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.
Также ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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