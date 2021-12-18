Вице-канцлер Германии назвал "Северный поток – 2" геополитической ошибкой

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Решение о строительстве газопровода "Северный поток – 2" было геополитической ошибкой, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

По его словам, все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против.

"Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, может ли он быть запущен, открыт. Этот вопрос должен быть решен на основании европейского и национального права", – сказал он.

Хабек отметил, что немецкий регулятор примет решение на основании закона, но другой вопрос заключается в том, что случится, если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины и произойдет эскалация.

На основании каких данных министр делает выводы о ситуации вокруг Украины, он не уточнил.

Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом в начале октября. На второй нитке газопровода продолжались на тот момент пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

Также ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG.

