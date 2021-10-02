В МИД рассказали о процессе сертификации "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал, что процедуры по сертификации газопровода "Северный поток – 2" идут, однако в МИД России допускают, что противники проекта попытаются этому помешать. Об этом сообщает РИА Новости.

"Еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится", – сказал Грушко.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что паузы в работе по введению газопровода "Северный поток – 2" нет. По его словам, в Германии органы и ведомства, в том числе те, которые будут сертифицировать объект, продолжают работать.

13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство планирует вынести решение не позднее 8 января 2022 года.

При этом заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не намерена использовать "Северный поток – 2" как геополитический инструмент.

