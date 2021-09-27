Россия готова работать с любым правительством Германии – посол РФ в Берлине

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Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия готова продолжать работу и сотрудничество в различных сферах с любым правительством Германии, которое будет сформировано после выборов.

"Мы готовы работать с любым правительством, которое будет сформировано по итогам волеизъявления. У нас с Германией очень большая позитивная повестка дня – это и экономика, и энергетика, и технические связи, и культурно-гуманитарное измерение", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов до этого заявил, что политика Берлина в отношении Москвы не поменяется. При этом предсказать состав будущего кабинета, по его словам, практически невозможно.

Лукьянов выразил мнение, что Германия продолжит использовать осторожный консенсусный подход, сочетающий в себе критическую риторику и стремление сохранять прагматическое взаимодействие в важных вопросах.

Ранее сообщалось, что социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов, поэтому займет 206 мест в бундестаге. Фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" – из 118, "Свободной демократической партии" – из 92, "Альтернативы для Германии" – из 83. Левые будут представлены 39 депутатами.

