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Политика

13:58

В Кремле оценили ход выборов в Германии

власть политика

Фото: depositphotos/sezerozger

Россия внимательно следит за выборами в Германии и рассчитывает на преемственность курса Берлина в двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы рассчитываем на преемственность в наших двусторонних отношениях", – приводит слова Пескова ТАСС.

Он отметил, что Германия является для России крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнером, Москва заинтересована в развитии этих отношений.

"Мы заинтересованы в том, чтобы эти наши отношения продолжались и развивались дальше", – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что РФ и ФРГ имеют разногласия, но обе страны понимают, что проблемы нужно решать путем диалога.

"Мы несвободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблемы можно и нужно решать только посредством диалога", – подчеркнул Песков.

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба Валдай Федор Лукьянов ранее заявил, что политика Берлина в отношении Москвы не поменяется. При этом предсказать состав будущего кабинета, по его словам, практически невозможно.

Лукьянов выразил мнение, что Германия продолжит использовать осторожный консенсусный подход, сочетающий в себе критическую риторику и стремление сохранять прагматическое взаимодействие в важных вопросах.

Ранее сообщалось, что социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов, поэтому займет 206 мест в бундестаге. Фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" – из 118, "Свободной демократической партии" – из 92, "Альтернативы для Германии" – из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.

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