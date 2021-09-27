Социал-демократическая партия ФРГ победила на парламентских выборах

Фото: AP/TASS/Michael Probst

Социал-демократическая партия ФРГ одержала победу на парламентских выборах в Германии. Об этом передает РИА Новости.

По данным ЦИК, СДПГ получила 25,7% голосов. При этом второе место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с результатом в 24,1%.

На третьем месте закрепилась партия "Зеленые" с 14,8% голосов. Четвертое место заняла "Свободная демократическая партия" с 11,5%. В свою очередь, "Альтернатива для Германии" набрала 10,3%.

Уточняется, что партия "Левые" не преодолела барьер в 5% по партийным спискам.

По итогам выборов в бундестаг сформируется новое правительство Германии и будет выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель не претендует на новый срок.

До этого стало известно, что в честь уходящей из политики Меркель в ФРГ выпустили золотые монеты с ее портретом. Немецкие онлайн-магазины монет и драгоценных металлов предлагают приобрести сувениры на память о завершении 16-летней эпохи канцлера Германии.